Un concorso letterario "fantasy" per scoprire la propria creatività

In contemporanea alla rassegna letteraria itinerante "Viaggiare nel Tempo" che si sta svolgendo nei locali di Bellaria Igea Marina, lo Studio MP Marketing & Comunicazione sta proponendo su tutto il territorio il concorso letterario "Fantasy" dove chiunque ami la scrittura e voglia diventare protagonista può partecipare con un racconto (non più lungo di una pagina) o una poesia. L'argomento è libero proprio per dare spazio alla fantasia.

Il concorso è aperto a due fasce di età: dai 10 ai 17 anni (gratuito) e per gli adulti con una piccola iscrizione a copertura delle spese di organizzazione.

Tutti gli elaborati verranno giudicati da una giuria composta da giornalisti e scrittori e successivamente pubblicati in due antologie che poi verranno vendute e, una parte del ricavato verrà dato in beneficenza.

Per ogni informazione contattare al 377.9917339.