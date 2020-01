Ritorno nella Romagna comunista con Ortolani e il libro "Eppure non mi hanno mangiato”

"Il Viaggio nel Tempo" farà tappa mercoledì 5 febbraio, ore 18, a Igea Marina, Bar Belverde, in piazza Falcone Borsellino, per ritrovarsi catapultati nella Romagna degli anni Settanta avvolta da quel primato socio culturale che il Partito Comunista esercitava su tutto il territorio, con il giornalista e scrittore ravennate Marco Ortolani e il suo libro "Eppure non mi hanno mangiato".

In questo libro Ortolani, fa rivivere quegli anni visti con i suoi occhi di bambino, tutti gli argomenti importanti della vicenda umana, i riti, i personaggi, la musica e le canzoni, le risate e le preoccupazioni che hanno marcato quella generazione “ideologica”. Lo si farà anche attraverso Leonardo Polverelli che canterà i pezzi più belli e significativi del momento.

Forse, in questo momento storico, per nostalgia di un patrimonio ideale del passato di moda? Nostalgia di un periodo in cui si confrontavano idee, contrapposte, ma sempre con rispetto? Forse si...un po’!

Prossimo incontro al Bar Santa Margherita, via San Mauro, a Bellaria Monte, con Eraldo Baldini, creatore del genere “gotico rurale” e La palude dei fuochi erranti, mercoledi 12 febbraio, sempre alle ore 18,00.