Oltre 90 artisti del tatuaggio protagonisti tra show, convention e spettacoli

Il Palacongressi di Bellaria Igea Marina apre le porte alla Cesenatico Tattoo Convention. Nella sua sesta dedizione, in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre, la kermesse si svolgerà infatti per la prima volta al Palacongressi. Ad attendere i partecipanti, contest, sfilate, premiazioni, spettacoli e oltre 90 grandi artisti esperti in tutti gli stili di tatuaggi, provenienti sia dall'Italia che dall'estero: tra loro spiccano Kevin Pomponi, che dalla Svizzera porterà la sua interpretazione del tatuaggio in stile realistico, Silvia Pretto, anch’essa artista di altissimo livello nel genere realistico, Court Long da Philadelphia, ottimo interprete del tatuaggio in stile colorato, Samuel Olma, proveniente da Pelenque (Messico) ed esperto del tatuaggio in stile handpoke (mano libera). Inoltre anche quest'anno sara' presente Jonatal Carducci con i suoi celebri tatuaggi lauretani, genere a cui la convention dedicherà un talk show nella giornata di domenica. Non mancheranno, infine, Gian Maurizio Fercioni, papa' del tatuaggio italiano, ed insieme a lui altri artisti storici come Franco Cecconi, Tommaso Buglioni e Marco Leoni.

Per informazioni www.tattooconventioncesenatico.it.