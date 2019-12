La magia approda all'Astra con i capolavori Disney

All’Astra di Bellaria Igea Marina si è pronti ora con il programma che caratterizzerà le festività di fine anno. Da mercoledì 4 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti per le proiezioni di cinque grandi pellicole originali, che la Disney tra il 2018 e il 2019 ha riproposto in live action: Dumbo, Il Re Leone, Aladdin, Il ritorno di Mary Poppins, Lilli e il Vagabondo. Il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina apre così le porte al magico mondo dell’animazione, rispolverando film d’epoca intramontabili e proiettandoli tra il 26 dicembre ed il 2 febbraio. La rassegna, organizzata dalla Coop. Le Macchine Celibi al pari della stagione teatrale, è promossa dal Comune di Bellaria Igea Marina e prevede un costo agevolato di 3 euro a film; possibile anche acquistare l’abbonamento per l’intera rassegna a 13 euro.



Più ravvicinata in ordine di tempo, la matinee rivolta alle scuole con lo spettacolo dedicato a Pinocchio (13 dicembre), cui seguirà, domenica 15 dicembre alle ore 16.30 per il Teatro Ragazzi la magia di “Cappuccetto Rosso” della compagnia Teatrino della neve, uno spettacolo pensato per le famiglie e con una ricca merenda finale. Lunedì 23 dicembre alle ore 21.00 in programma invece il primo concerto fuori abbonamento, “Opera!” con Beatrice Venezi e le musiche di Giuseppe Vessicchio, mentre giovedì 26 dicembre alle ore 16.30 è in programma la proiezione de “Il Re Leone”, primo degli appuntamenti targati Disney.

Biglietteria: mercoledì dalle 11 alle 13; giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 19; nei giorni degli eventi, la biglietteria apre un'ora prima dello spettacolo/proiezione.