Bellaria Comics Festival, gran finale il 5 agosto con Beppe Braida

Gran finale per Bellaria Comics Festival il 5 agosto. La rassegna ha vissuto di 6 spettacoli svolti tra Piazzale Perugia e Piazzale Santa Margherita mentre la serata finale è in programma alle ore 21 di lunedì in Piazzale Capitaneria di Porto sempre a Bellaria Igea Marina. La degna conclusione di una kermesse davvero piacevole che ha dimostrato l’alto livello dei partecipanti a cui il pubblico presente, davvero sempre numeroso, volta per volta ha tributato ovazioni ed applausi. Giusto pertanto ricordare i protagonisti: a cominciare dai Duo Idea e Luca Regina, per proseguire con Francesco Damiano e Lorenzo Lanzoni e per allungare la serie insieme a Giusy Zenere, Kalabrugovic, Andrea Fratellini e Paolo Franceschini. La serata del 5 agosto, invece, prevede uno show di Beppe Braida a cui si aggiungeranno come ospiti ancora Francesco Damiano e l’imitatore Leo Mas. Presentazione affidata al “veterano” Andrea Prada con partecipazione del gruppo musicale Fosfena.