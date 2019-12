Quattro "dive" del belcanto in concerto al Palacongressi di Bellaria

Saranno i quattro soprani di caratura internazionale de “Le Div4s”, ad animare per questo 2019 il tradizionale Concerto di Fine Anno promosso dal Comitato Borgata Vecchia con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina: appuntamento imperdibile e a ingresso gratuito, che andrà in scena sabato 28 dicembre, a partire dalle 21.00 presso il Palacongressi.



Sul palco, un ensemble vocale che nasce dall’incontro di quattro giovani soprani, unite dalla passione per l'opera e dall'idea di divulgare l'eccellenza della musica italiana, attraverso la ricerca di un linguaggio innovativo che possa coinvolgere non solo gli appassionati del genere classico. Il loro percorso inizia con la reinterpretazione di celebri pagine d’opera e si sviluppa nella rielaborazione di brani di grande popolarità, sia italiani che internazionali. In questa veste, le Div4s debuttano nel 2008 a fianco di Andrea Bocelli, sotto la direzione di Marcello Rota; da allora, la prestigiosa collaborazione con il Maestro Bocelli le ha portate a esibirsi in tutto il mondo, esperienza a cui si sono aggiunte altre partnership prestigiose ed un consenso crescente di critica e pubblico.

Nel 2011, parallelamente all'intensa attività concertistica, le Div4s hanno pubblicato una raccolta di brani comprensiva dei loro principali cavalli di battaglia, e da allora si sono esibite al cospetto di centinaia di migliaia di persone in città come Anversa, Amsterdam, Rotterdam, Amburgo, Brema, Hannover, Francoforte, Berlino, Dortmund, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Colonia e Stoccarda. Poi ancora Mosca, Praga, Riga, Belgrado, Dublino, Belfast, Liverpool, Birmingham e San Paolo in Brasile. In anni più recenti, nuove tappe nord e sudamericane, nonchè l’approdo su prestigiosi palcoscenici asiatici.

Il loro fascino ed il loro talento animeranno questo sabato un Concerto di Fine Anno che il Comitato Borgata Vecchia organizza con immutata passione da ventidue anni.