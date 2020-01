A Bellaria i dj Mattei e Madrelli, parate, cartoon Disney e il Socialflow party con Andrea Prada

La città ha ancora negli occhi le immagini della splendida festa di Capodanno, ma lungo l’Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina è già tempo di nuovi eventi. Da non perdere, la notte di musica che, sabato 4 gennaio nel cuore di Bellaria, vedrà nuovamente alla consolle i dj Teo Mandrelli e Andrea Mattei: appuntamento alle 21.30 all’incrocio con via Roma, per un’altro esclusivo evento firmato M2O dal titolo Happyfania Dance.

Domenica 5 gennaio, invece, la piazzetta Fellini ospiterà dalle 16.00 l’appuntamento Socialflow Party presentato da Andrea Prada: ospiti, le youtuber Gaia Bianchi, Martina Brondin, Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Alla stessa ora, lungo viale Paolo Guidi, in scena anche una nuova colorata sfilata cosplayer, mentre alle 16.30 sarà tempo al Cinema Teatro Astra della magia Disney, con la proiezione del film Aladdin. Fino al giorno dell’Epifania, saranno visitabili e fruibili tutti gli allestimenti e le attrazioni che continuano ad animare il centro di Bellaria in questi giorni di festa: dalla snow globe di piazza Matteotti alle postazioni dedicate alla realtà virtuale, senza dimenticare le rappresentazioni della Natività, come il presepe di ghiaccio ed il presepe di sabbia (bagni 78 e 78 bis a Igea Marina). La parata a tema “Invasioni Lunari”, che tornerà sull’Isola dei Platani proprio lunedì 6 gennaio a partire dalle 16.00.