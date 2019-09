Giornate Europee del patrimonio: alla scoperta dei reperti e delle bellezze del territorio

I comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e Bellaria Igea Marina, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, hanno organizzato per domenica 22 settembre l’iniziativa dal titolo “Dalla foce alla confluenza. Percorsi storici tra Uso e Rubicone”: un percorso in bus attraverso le tre località, legate da recenti scoperte archeologiche e soprattutto da tracciati viari secolari, primi tra tutti gli antichi percorsi della via Emilia e della via Popilia. L’iniziativa, promossa nel contesto delle Giornate Europee del Patrimonio, comincerà a Bellaria Igea Marina alle 14.30, con la visita della mostra archeologica che trova spazio presso “Noi. Museo della Storia e della Memoria”; un allestimento che ripercorre la vita, la morte e gli usi degli abitanti che tra l’Età romana e il Medioevo vissero lungo la fascia litoranea in stretta connessione con la via Popilia. Il pomeriggio continuerà con il trasferimento all’Oratorio di San Rocco a Gatteo, dove ai partecipanti saranno presentati i risultati dello scavo condotto in via Mistadella, con esposizione in anteprima di alcuni reperti di epoca protostorica; di qui, alle 17.00 circa si farà rotta verso Savignano sul Rubicone, dove è prevista una visita alla sezione protostorica recentemente riallestita, con esposizione di alcuni oggetti restaurati. Il rientro a Bellaria Igea Marina è previsto per le 18.30 circa.



Info e prenotazioni: 338.8229058.