"Oscuramento del pianeta e antiche profezie", un incontro a Bellaria

Appuntamento domenica 24 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, al Palazzo del Turismo di Bellaria con il seminario dedicato all'Oscuramento globale del Pianeta, profezie e rivelazioni su tre giorni di buio, con il ricercatore Giuliano Falciani.

In molte profezie, sia antiche che più recenti, si parla di un avvenimento straordinario: tre giorni di assoluto buio in cui l’umanità non vedrà la luce del sole. Nei tempi storici conosciuti non è riscontrabile un fenomeno simile ed è per questo che la profezia ha sempre scatenato l’interesse e la curiosità di chi si è imbattuto in questa insolita ed incredibile rivelazione. Sembra che l’avvenimento dei tre giorni di buio sia parte di una serie di situazioni “estreme” di trasformazione che potrebbero riguardare, in futuro, il nostro pianeta. Nel corso della conferenza verranno illustrate le origini di questa conoscenza fornendo il contesto in cui questo “oscuramento globale” potrebbe manifestarsi".