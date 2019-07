A 50 anni dallo sbarco sulla Luna una mostra al palazzo del Turismo

E’ passato esattamente mezzo secolo. Il 20 luglio 1969 l’astronauta americano Neil Armstrong mise per la prima volta piede sulla Luna al comando della missione Apollo 11. Insieme a lui Buzz Aldrin mentre il loro compagno Michael Collins controllava il modulo di comando Columbia. Tutto il mondo seguì in diretta televisiva quell’evento. In Italia fu Tito Stagno a commentare dalle tv in bianco e nero quella che sarebbe stata una fetta di storia.

Bellaria Igea Marina rievoca in questi giorni lo sbarco sulla luna. Lo fa con una mostra inaugurata sabato scorso e che rimarrà aperta fino a domenica prossima 14 luglio presso il Palazzo del Turismo su idea del progetto di divulgazione astronomica e astronautica “Turisti nel Cosmo” fondato nel 2012 dall’astrofilo bellariese Emanuele Cambiotti con la collaborazione della Fondazione Verdeblu.

La mostra dà la possibilità a chiunque la visiti di osservare filmati restaurati in HD di quel periodo, pochi milligrammmi di sabbia lunare al microscopio, ma anche di apprezzare un pezzo unico come la biografia scritta e firmata di pugno proprio da Neil Armstrong nel Maggio del 1980, vedere da vicino alcuni pezzi rari e modelli d’epoca e ascoltare dalle parole dello stesso Cambiotti, appassionato di astronomia, la rievocazione di quell’impresa rimasta, come detto, nella storia del mondo.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 14,30 alle 18, 30 e dalle ore 20,30 alle 24. In caso di giornate di maltempo è prevista anche l’apertura mattutina dalle ore 9,30 alle 12,30 con possibilità di visite guidate su prenotazione.

L’ingresso è di 3 euro.