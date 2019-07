Al Polo Est un'estate tra concerti, aperitivi in spiaggia, cinema e fuochi d'artificio

AL VIA L’ESTATE DEL POLO EST CON UN CARTELLONE RICCO DI EVENTI

Da luglio al via l'estate al Polo Est di Bellaria Igea Marina, lo spazio multi eventi sulla spiaggia nell’area del porto canale (e fino a metà settembre) con una nuova regia, quella di Daniele De Donatis e Samuele Fantini già titolari del Beky Bay di Igea. “E ’in programma un calendario ricchissimo d’iniziative realizzato appositamente per le famiglie” dichiarano i giovani imprenditori che hanno prediletto un progetto che spazia tra eventi culturali, sportivi e ludici.

Il villaggio, sostenuto da tutte le associazioni di categoria di Bellaria Igea Marina, vuole essere un grande palcoscenico a cielo aperto scandito da iniziative sportive come la “Beach Run” di sabato 27 luglio, gara competitiva ma anche una camminata ludico-motoria e una Family Run. Per gli amanti dello sport sono in programma tra luglio e agosto tornei di beach volley e beach tennis e serate all’insegna del ballo con il gruppo folcloristico “le Sirene Danzanti”.

Questa importante collaborazione cittadina ha portato alla realizzazione di un ricco cartellone di eventi come il cinema all’aperto organizzato dal “Bellaria Film Festival”: cinque appuntamenti on the beach con l’omaggio alle opere e ai registi che hanno segnato la storia del famoso Festival, attraverso le proiezioni premiate nelle passate edizioni. Appuntamento con il cinema a cielo aperto dal 24 luglio al 27 agosto alle 21.30. Apre la rassegna mercoledì 24 luglio “L’uomo in più” (2002) di Paolo Sorrentino. Martedi 30 in programma la commedia grottesca “Il ritorno di Cagliostro” (2003) di Daniele Ciprì e Franco Maresco. La rassegna continua il 6 agosto con “Below sea level” (2008) diretto dal pluripremiato Gianfranco Rosi. Si prosegue il 20 agosto con “Hotel Paura” (1996) opera prima di Renato De Maria. Chiude il sipario “I buchi neri” di Pappi Corsicato, in programma il 27 agosto.

Le feste al Polo Est 2019. Aperitivi musicali sulla sabbia, il grande spettacolo pirotecnico di Ferragosto e il 18 la Festa del Mare. Ci saranno show, eventi musicali e culturali e per i bambini tante iniziative da non perdere. Questo villaggio globale tra cielo e mare accontenterà anche i più esigenti con una grande offerta per un divertimento sempre a ingresso libero e gratuito. Una buona promozione per il territorio e per i vacanzieri che scelgono Bellaria Igea Marina.

Si preannuncia un’estate incalzante grazie al gioco di squadra dei nuovi “registi” e alla preziosa collaborazione di tutte le Associazioni cittadine.

L’obiettivo è di offrire ai turisti e non, un’estate spettacolare dedicata a tutta la famiglia. L’appuntamento, fino a metà settembre, è ogni giorno dalle 8 alle 24.