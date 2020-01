A Bellaria si festeggia Sant'Apollonia e San Valentino con fiera, danze, street food e giostre

Aria di festa a Bellaria Igea Marina per la santa patrona. Domenica 9 febbraio si festeggia Sant’Apollonia e con la ricorrenza religiosa torna puntuale il tradizionale appuntamento con la fiera più amata che prende il via sabato 8 febbraio, con l’apertura della tradizionale kermesse arricchita da eventi, mercato, gastronomia e spettacoli; il tutto si rinnoverà nella giornata di domenica 9 febbraio, giorno della Santa Patrona. Non mancheranno i piatti della migliore tradizione culinaria di Romagna e di altre regioni d’Italia; come nelle precedenti edizioni, saranno poi presenti comitati e associazioni locali, che illustreranno agli interessati il ventaglio delle proprie attività.



Il programma di sabato 8 febbraio, in particolare, prevede in piazzetta Fellini l’esibizione degli allevi di hip hop e hells della scuola “Tilt danza e teatro”; musica protagonista anche con l'esibizione dei bambini e dei ragazzi che seguono i corsi di canto e strumento alla Scuola comunale di musica “Glenn Gould”. Alle 17 al Teatro Astra, appuntamento con il dialetto romagnolo, grazie allo spettacolo “la S-ciuptèda”, componimento in versi che narra uno degli omicidi impuniti più noti della letteratura italiana: quello di Ruggero Pascoli. Cinque monologhi frutto della penna di Gianfranco Miro Gori, a cavallo fra ricostruzione storica, racconto orale e invenzione narrativa, interpretati da Lorenzo Scarponi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 9 febbraio è di nuovo festa. Sempre in piazzetta Fellini, a partire dalle ore 15, l’esibizione di danza degli allevi della scuola “New Street Hip Hop School”. Al termine, la premiazione del concorso “Mare Nostrum – un mare d’amare” organizzato dal Circolo Diportisti e giunto alla sua 16° edizione; a seguire, esibizioni di flamenco e tip tap, realizzate dalle scuole Viento del Sur e Tilt. Poi ancora alle ore 17 musica dal vivo dal sapore country, sonorità rock, folk, jazz ma anche caraibiche con “Vizi Capitali”, al secolo il bellariese Paolo Faetanini affiancato dal sassofonista Luca Quadrelli.

In piazza Matteotti, nel pomeriggio di sabato 8 e domenica 9 febbraio, tutti in pista con la musica e l’allegria di Dj Bicio, a cura di Moto Time Vespa Club.

Il weekend successivo, nelle giornate del 15 e 16 febbraio, è tempo di festeggiare San Valentino. Nella festa per eccellenza degli innamorati ci si potrà immergere in una magica atmosfera ricca di eventi e di allestimenti dedicati all'amore. Per l'intero periodo, si ricorda infine che sarà possibile divertirsi al tradizionale Luna Park, sempre presente nelle varie edizioni della Fiera, allestito nel parcheggio di piazza del Popolo.