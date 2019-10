All'Astra di Bellaria il teatro ragazzi torna con I musicanti di Brema

Come ogni anno, il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina è attento anche ai più piccoli e per questo dedica ai bambini un programma speciale che occuperà tutta la stagione, con cadenza mensile, fino a febbraio: si comincia domenica 27 ottobre alle 16.30 con “I musicanti di Brema” della Compagnia Catalyst. Bambini e genitori potranno assistere a un vero e proprio concerto - spettacolo fatto di musiche, energia e puro divertimento. Nella rilettura scenica del registra, Riccardo Rombi, i cinque musicisti/animali irrompono nel Teatro dell’Opera di Brema dove il direttore d’orchestra sta aspettando ospiti illustrissimi che mai arriveranno, anzi, arriverà un’inaspettata chiamata per decretare la chiusura del Teatro per costruire un grande supermercato. Sarà dagli animali che arriverà l’idea giusta per salvare il Teatro dell’Opera di Brema. La famosissima opera dei Fratelli Grimm è stata riscritta con musiche di tutto il mondo, per collaudare un insieme istintivo e popolare.



Biglietti: intero 10 euro, ridotto (da 0 a 14 anni) 6 euro. Biglietti singoli ed abbonamenti acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra: mercoledì dalle 11.00 alle 13.00; giovedì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.00; nei giorni di spettacolo dalle 15.30. E’ possibile, inoltre, acquistare i biglietti in tutti i punti vendita Vivaticket e online su www.vivaticket.it, oppure telefonicamente con carta di credito attraverso il servizio Call&Buy al 892.234.