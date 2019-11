Benessere per il corpo e la mente al Savoia Spa

Il Savoia Spa è abbracciato da una grande vetrata affacciata direttamente sul mare, capace di illuminare tutto l’ambiente.

Il sole si alza dolcemente al mattino, risplende vivace nel pomeriggio e romanticamente si specchia sull’acqua ogni sera: qui potrai respirare il suo potere benefico in ogni momento della giornata.

Una piccola magia della natura, che solo le città di mare come Rimini possono donare.



È facile ritrovare il proprio equilibrio immergendosi nella vasca idromassaggio a 34 ° con vista mare, inebriarsi degli effluvi balsamici, perdersi nella quiete dell’area relax sorseggiando le gustose tisane.

Lasciarsi andare e fuggire alla quotidianità, affidandosi alle sapienti mani delle massaggiatrici per raggiungere il massimo relax e benessere fisico, ma soprattutto per alleggerire la propria mente.

Ma non finisce qui! Nella eccezionale cornice di promozioni del Black Friday il Savoia Spa si propone ai suoi clienti con esclusive offerte che prevedono fino al 20 % di rimborso sui futuri trattamenti.



Per informazioni chiamare al +390541-396643 oppure su www.savoiahotelrimini.com