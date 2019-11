Big Action Money racconta la sua residenza al Teatro Dimora

Domenica 1 dicembre (alle ore 17) si terrà al Teatro Dimora un momento di apertura al pubblico dal titolo "Ogni cosa servirà per il suo scopo contrario", durante il quale Big Money Action condividerà i materiali di creazione emersi nel corso della ricerca per il nuovo spettacolo che debutterà a marzo del prossimo anno.

Big Action Money vs Shakespeare è la residenza creativa durante la quale la compagnia Big Action Money sta lavorando su William Shakespeare, in vista di un debutto che avverrà nel 2020. Prima di affrontare il percorso produttivo che porta allo spettacolo compiuto, la compagnia si prende un tempo per riflettere e sperimentare nella solitudine del teatro nel bosco. Il livello principale di questa ricerca è il linguaggio. Anzi, un conflitto fra i linguaggi: cosa succede quando alle parole di Shakespeare si accosta un immaginario visivo tecnologico, pop, fatto di colori saturi e campiture piatte? Cosa succede quando i classici parlano la lingua dei videoclip musicali? Se alla tragedia si aggiunge della musica pop, potrebbe venirne fuori un melodramma. Un melodramma del XXI secolo non è uno spettacolo in cui i protagonisti cantano in calzamaglia, ma una tragedia che ha bisogno di musica per essere narrata. A seguire Alla ricerca di Romeo e Giulietta: uno slalom fra copioni, una conversazione con Gerardo Guccini e la compagnia e un piccolo convivio offerto al pubblico. Ingresso a contributo libero. Si consiglia la prenotazione.

Nel foyer del Teatro Dimora, spazio D.E.A. (Dimora d’Esposizioni d’Arte), sarà l’ultima occasione per ammirare le opere in mostra di Annarita Baldarelli. Le tavole che compongono questa mostra conducono lo spettatore nell’estetica figurativa di quest’artista che colora di poesia le figure gettandole in atmosfere da sogno.

1,2,3…A “giocare” tocca a te! è il titolo di questa mostra che prende il via dall’immagine che è stata selezionata come copertina dell’evento.