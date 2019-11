Arboreto: Big Action Money si prepara al debutto con Shakespeare

Da martedì 19 novembre a martedì 3 dicembre la compagnia riminese Big Action Money sarà in residenza creativa a L’arboreto -Teatro Dimora Mondaino per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo che debutterà a marzo 2020. Big Action Money vs Shakespeare è la residenza creativa durante la quale la compagnia Big Action Money lavorerà su William Shakespeare, in vista di un debutto che avverrà nel 2020. Prima di affrontare il percorso produttivo che

porta allo spettacolo compiuto, la compagnia si prende un tempo per riflettere e sperimentare nella solitudine del teatro nel bosco. Il livello principale di questa ricerca è il linguaggio. Anzi, un conflitto fra i linguaggi: cosa succede quando alle parole di Shakespeare si accosta un immaginario visivo tecnologico, pop, fatto di colori saturi e campiture piatte? Cosa succede

quando i classici parlano la lingua dei videoclip musicali? Se alla tragedia si aggiunge della musica pop, potrebbe venirne fuori un melodramma. Un melodramma del XXI secolo non è uno spettacolo in cui i protagonisti cantano in calzamaglia, ma una tragedia che ha bisogno di musica per essere narrata. Domenica 1 dicembre alle ore 17 con l’apertura al pubblico. Ogni

cosa servirà per il suo scopo contrario la compagnia condividerà i materiali di creazione emersi durante la residenza, seguirà Alla ricerca di Romeo e Giulietta: uno slalom fra copioni, una conversazione con Gerardo Guccini e la compagnia e un piccolo convivio offerto al pubblico. Big Action MoneyÈ una compagnia teatrale fondata nel 2010 che, inizialmente,

sperimenta la commistione tra feste abusive e arti performative. I primi lavori della compagnia (Big Action Money – performance party thing, Leggero nero, Concerto per Facebook e orchestra) sono infatti un punto d’incontro fra performance, musica elettronica, live painting e teatro tradizionale. Nel 2013 la compagnia incontra Ivan Vyrypaev, protagonista del teatro contemporaneo russo. Grazie al sostegno de L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, viene inaugurato il progetto Cantiere Vyrypaev e vengono allestiti gli spettacoli: Illusioni (2015) e la performance Kislorod (2015). Nel 2017 Big Action Money inizia la sua collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione per realizzare uno spettacolo basato sul testo di Tiago

Rodrigues Gioie e dolori nella vita delle giraffe. A marzo 2020 debutterà all’Arena del Sole con Romeo and Juliet, melodrama.