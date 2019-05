La magia del blues a Rimini

Venerdì 31 maggio alle ore 19.15 in Piazzale Cesare Battisti a Rimini, Angry Gentlemen featuring Umberto Porcaro in concerto.

Ogni show è diverso, non solo per una scaletta che alterna brani originali a classici del blues, dello swing, del soul, ma anche perchè Porcaro ama improvvisare, coinvolgendo il pubblico in una relazione dove musicista e spettatore si fondano. Questa è la magia del blues e dei suoi migliori interpreti.

Porcaro, sul palco, sarà accompagnato per l'occasione dai romagnoli Angry Gentlemen, capitanati dalla voce e dall'armonica del riminese Marco Betti, vero virtuoso del genere, insieme al chitarrista Ivan Taroni e alla coppia ritmica formata dal basso di Max Pitardi (bolognese, al servizio dei più grandi esponenti del genere in Italia e in Europa) e dalla batteria di Paolo Angelini.

Una band consolidata che, come Porcaro, ama giocare con il pubblico coinvolgendolo con loro nei vecchi, ma sempre vivi, attuali e vibranti binari del blues.

Umberto Porcaro, cantante, chitarrista e direttore d'orchestra è nato a Palermo nel 1979, ma per il suo stile musicale potrebbe essere nato in qualsiasi città del Texas o California. E' considerato uno dei Bluesman più talentuosi in Italia e, dopo aver viaggiato e vissuto negli Stati Uniti, Porcaro ha creato un vero e proprio stile, unendo tratti e suoni della vecchia scuola californiana (dove ha vissuto per diverso tempo suonando nei locali della West coast), al sound del Texas blues, guadagnandosi il rispetto della critica e del pubblico, diventando così in Italia e in Europa uno dei più esperti e veterani esponenti della scena blues contemporanea . Qualità che vengono sintetizzate, sul palco, con abilità da vero showman, grazie a improvvisazioni sonore che colpiscono e coinvolgono il pubblico.