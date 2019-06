Arriva a Rimini "Bombay Full Moon Party”, festival internazionale per celebrare la luna piena

Sabato 20 luglio, presso la Spiaggia Libera di San Giuliano, in contemporanea con le famose spiagge di Koh Phangan, avrà luogo il primo Bombay Full Moon Party Rimini. Dalle 17 spazio alle famiglie ed ai più piccoli con colori, profumi e street food thailandese, spettacoli di fuoco, artisti di strada, giocolieri, body painter e acrobati. A seguire, dj internazionali, nazionali e locali tra cui spiccano Crookers, Simone LP e Nicoiba. Il progetto nasce dalla creatività e dalla solida collaborazione tra il Comitato San Giuliano Mare, l’agenzia Bulb Events, il locale Darsena Sunsetbar e la Kasa dei Kolori, un gruppo giovane e affiatato molto attivo nella valorizzazione del territorio di San Giuliano Mare.

Nell’ottica di una contaminazione culturale Thailandia – Romagna, l’evento, completamente plastic free, è sponsorizzato dal brand Bombay e avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare l’acquisto di un seabin, un bidone che raccoglie la plastica e gli idrocarburi dal mare, da installare nelle zone portuali della città, un progetto promosso dai ragazzi di Ama il Mare – Rimini. L’evento è anche un’occasione per confermare il funzionamento di un’economia collaborativa ed ampliare un network profittevole sul territorio, formato da giovani aziende che desiderano dare il loro contributo per far crescere la propria città.