Borgo Natale: nell'antico borgo i ‘2 Marching Jazz Band" rifanno vivere lo spirito felliniano

Sabato 28 dicembre 2019 dalle 17.30 per l'inizitiva "Borgo Natale: Borgo Jazz" si potrà percorrere un itinerario musicale dedicato al jazz con ‘2 Marching Jazz Band’, nell’antico borgo dei pescatori, in cui la band è accompagnata da attori nello spirito felliniano.

Piazza Ortaggi sarà il fulcro della musica, con proposte musicali che racconteranno la storia del jazz in Italia.