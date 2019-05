Arriva a Rimini la prima Beach Breakfast Run

In concomitanza con Rimini Wellness arriva sulla spiaggia di Rimini, dal bagno 50 al bagno 120, la prima edizione di Beach Breakfast Run che unisce musica, wellness e beneficenza.

Il 2 giugno un concerto acustico alle prime luci dell’alba inaugura questa domenica estiva, pensata per fare attività fisica sulla spiaggia deserta.

Si prosegue con una corsa lenta, non competitiva, a pochi passi dall’acqua, con zone per il risveglio muscolare lungo il percorso di 3 km.

A chiudere, una ricca colazione collettiva davanti al mare.

Un evento nato sotto l’ala protettrice di Rimini Wellness e in collaborazione di Rimini For Mutoko, a cui saranno devoluti 5 degli 8 euro previsti per l’iscrizione (iscrizione online) e negli uffici della società nel piazzale in via Benedetto Croce.