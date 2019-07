La Vela Illuminata presenta “Caccia al Ladro” di Alfred Hitchcock

Mercoledì 31 luglio, per la rassegna La Vela Illuminata, alle 21,15 nel Chiostro Chiesa San Giuliano Martire appuntamento con i classici restaurati: in programma Caccia al Ladro di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly. Sulla Costa Azzurra il famoso ladro di gioielli “Il Gatto” si gode il ritiro dalle attività criminali, ma deve scoprire chi sta derubando ricche signore utilizzando i suoi stessi metodi per non essere accusato nuovamente di furti. Glamour, romanticismo ed emozioni in uno dei film più celebri del “mago del brivido” con Grace Kelly fresca di Oscar per “La ragazza di campagna” e Cary Grant elegante e sornione come sempre, nello

splendore del sistema VistaVision, il tutto ambientato in magnifiche location, le stesse dove Grace Kelly tornerà anni dopo non più come attrice ma come principessa.

In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

La Vela Illuminata è la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni

partecipanti all’iniziativa, si innalza con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini.