Camminare tra Amori e Leggende della Santarcangelo medievale

Dopo lo straordinario successo dell'anno scorso con ben 3 serate sold out e gli ottimi risultati della serata del 5, continua ogni mercoledì di giugno l'appuntamento con “Amori e Leggende della Santarcangelo medievale”. Il tema di quest'anno è Paolo e Francesca. Durante la passeggiata, che tocca i luoghi più suggestivi del borgo medievale, gli ospiti, accompagnati da una guida, hanno la possibilità di conoscere informazioni e curiosità sul paese, incontrando lungo un percorso prestabilito alcuni personaggi in costume che, con animazioni, li guidano tra tradimenti, passioni, guerre, amori e politica. Al termine del tour, che ha una durata di circa due ore, presso il giardino della Rocca Malatestiana, sono previsti musiche, balli e, per finire, una piccola degustazione. Si consigliano calzature comode.

Partenza alle 21 di fronte alla sede dello IAT Pro Loco.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria, tutti i giorni, presso la Pro Loco di Santarcangelo Tel. 0541 624270 Email: iat@comune.santarcangelo.rn.it.