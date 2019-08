Camminata all'alba a Coriano: trekking notturno con colazione contadina

Domenica 1 settembre Pro Loco Coriano e Comune di Coriano organizzano la 4 ^ edizione della Camminata all'alba, un'escursione sui sentieri delle colline corianesi di circa 10 km con una colazione contadina a metà percorso. Sono già diversi anni che vengono proposte queste iniziative che stimolano le persone a camminare su sentieri e stradine della bella e curata campagna corianese, facendo scoprire quanto ha da offrire l'entroterra in termini di percorsi naturalistici e possibilità di attività sportive nella natura. In questo modo viene valorizzato il patrimonio e la bellezza del territorio, creando allo stesso tempo, le condizioni per sviluppare l'economia e quella vocazione turistica che anche un comune dell'entroterra può avere.

L'appuntamento per domenica 1 settembre è a Coriano davanti al teatro Corte in via Garibaldi alle ore 6.30 ( partenza ore 7).

La prenotazioni è obbligatoria e per questa bisogna contattare la Pro Loco Coriano telefonicamente al numero 0541656255 oppure al 335 8054413, per la partecipazione viene richiesto esclusivamente un contributo per la colazione di 5 euro.