Misano capitale del pattinaggio artistico con i Campionati nazionali AICS di specialità

Torna a Misano Adriatico il tradizionale appuntamento di fine estate con lo sport targato AICS Associazione Italiana Cultura Sport. Fino a lunedì 9 settembre, infatti, il Centro Sportivo “Rossini” ospiterà la 43esima edizione della Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico “Memorial Giorgio Perinetti”. La manifestazione, che ha preso il via in questi giorni, porterà in città circa 2mila atleti appartenenti a 150 società affiliate AICS, e provenienti da 15 differenti Regioni italiane, da Nord a Sud; insieme a loro, arriveranno tecnici, accompagnatori, arbitri ed ufficiali di gara. In totale, il programma prevede più di 140 competizioni, tutte ad ingresso gratuito: gare promozionali (riservate ad atleti che non hanno mai svolto attività federale), ma anche di categoria e di livello per le specialità di singolo (esercizio libero), in line, danza, coppie artistico, solo dance, solo dance in line, gruppi spettacolo e sincronizzato. In pista scenderanno atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (5 anni) ai Seniores, per la conquista dei titoli iridati di specialità AICS. Anche quest’anno, inoltre, alle competizioni vere e proprie si affiancherà un momento di spettacolo, sempre ad ingresso grauito per il pubblico: il Gran Gala AICS di pattinaggio, in programma sabato 7 settembre alle ore 21, che vedrà esibirsi grandi campioni titolati a livello nazionale ed internazionale.