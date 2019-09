110 cavalli arabi al Campionato Nazionale del Cavallo Purosangue

Oltre 110 cavalli arabi purosangue, divisi in 12 categorie preliminari per sesso e per età, gareggeranno al Campionato Nazionale di morfologia del Cavallo Purosangue Arabo sabato e domenica 14 e 15 settembre presso il Centro Equestre Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano e nell’occasione saranno assegnati nuovi e prestigiosi trofei denominati “Città di Riccione”.

Il Campionato Nazionale, organizzato da ANICA ( Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo), vede un montepremi di 35.000 euro, affiancato quest’anno da un premio aggiuntivo di 7.500 euro offerto da ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organisations) come specifico sostegno all’attività degli allevatori italiani.

I premi saranno assegnati per i migliori piazzamenti già nelle categorie preliminari, ed ovviamente saranno di maggior valore per i primi 3 cavalli classificati per ognuno dei 6 Campionati finali assoluti in cui si sfideranno i migliori sempre divisi per sesso e per età.

Provenienti da varie regioni italiane, gli splendidi esemplari purosangue sono tutti nati ed allevati in Italia.

L’idea del Trofeo “Città di Riccione”, che vuole porre l’accento sul perfetto sistema di accoglienza del territorio per eventi come quello qui descritto, che darà anche stavolta prova della sua proverbiale ospitalità, quest’anno si sposa perfettamente con una grande ricorrenza per l’ANICA, visto che si celebrerà anche il 40esimo anno della sua fondazione.