Campo Lavoro Missionario: a Santarcangelo il film "Rwanda"

Il conto alla rovescia verso l’edizione 2020 del Campo Lavoro Missionario è già iniziato. E sarà una edizione speciale, quella in programma il 28 e 29 marzo prossimi, quando è prevista la tradizionale raccolta in tutti i campi della Diocesi riminese (tutte le informazioni al sito www.campolavoro.it).

L’Associazione Campo Lavoro Missionario ha deciso di organizzare un percorso di avvicinamento a questa importante edizione, condito da eventi di diverso genere ma tutti improntati all’educazione, all’informazione e alla crescita personale. Il primo appuntamento di questo percorso di avvicinamento è previsto giovedì 13 febbraio, alle ore 21, presso il Supercinema di Santarcangelo. Nell’occasione sarà proiettato un piccolo gioiello del nostro cinema: il film Rwanda, diretto da Riccardo Salvetti.

La pellicola racconta la storia vera di Augustin e Cecil, un ragazzo hutu e una ragazza tutsi che durante i terribili massacri ruandesi del 1994 si sono resi protagonisti di un gesto di incredibile coraggio, grazie al quale furono salvate oltre 20 persone, la maggior parte bambini.

Rwanda porta sullo schermo una pagina di storia che solo in apparenza è lontana nel tempo e nello spazio, ma che si mostra oggi in tutta la sua disarmante attualità fornendo attraverso un’appassionata inchiesta storica un tentativo di spiegazione alle ragioni che stanno alla base degli episodi di genocidio che tuttora si consumano in oltre 20 paesi nel mondo.

Una storia nata a teatro, e che è riuscita ad arrivare in sala grazie al crowdfunding.

Tanti i riconoscimenti ottenuti dal film, tra i quali va ricordato il premio come miglior film drammatico d’Europa al Festival del cinema indipendente di Parigi e l’Unesco Gandhi Medal Award, uno dei maggiori riconoscimenti internazionali, conferito alle pellicole che si sono distinte per l’attenzione ai temi dei diritti umani e della libertà, nel solco del pensiero di Gandhi. È necessario prenotare i posti a sedere