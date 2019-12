Il Capodanno di San Leo con i Margò 80 ed uno show pirotecnico

San Leo saluta il 2019 e dà il benvenuto al 2020 con musica di vario genere da DJ NIK ai Margò 80 fino a tarda notte con la possibilità di ballare in piazza e nel palazzo mediceo adibito a Disco. Allo scoccare della mezzanotte uno spettacolo pirotecnico mozzafiato dalla Fortezza animerà la notte più lunga dell’anno facendo da magica coreografia ad uno dei borghi più belli' d'Italia. Sara' attivo per tutta la serata il Bar Mediceo e la Shortineria​ ed infine la Classica Colazione a suon di Bomboloni caldi per tutti​ gli ospiti. "Il consiglio - spiegano dall'amministrazione comunale - è di anticipare la festa con il “Cenone” che i ristoranti locali hanno appositamente studiato per i propri ospiti proponendo menù a base di prodotti tipici e della migliore tradizione culinaria". L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Sono previste navette gratis disponibili​ da e verso il Borgo di San Leo dai capoluoghi limitrofi. Per informazioni: capodannosanleo.it; IAT San Leo 0541 926967 Numero Verde 800 553 800