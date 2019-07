Cartoon Club: tavola rotonda su fumetti e politica

Si intitola “Batman, Superman, Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force: altri modi di far politica negli USA” la tavola rotonda in programma mercoledì 17 luglio nell'ambito di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d'animazione, del fumetto e dei games in svolgimento fino a domenica a Rimini. Alle 21 ad Augeo art space (corso d'Augusto 217) interverranno Emma Petitti, assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, Alessandro Bottero, saggista, Giorgio Ghisolfi, autore del libro Superman&Co, Carmine Di Giandomenico, autore di Flash, Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China, Gianluca Pagliarani, disegnatore. Per i più piccoli, dalle 20.30 in piazza Cavour l'evento “Come una principessa... Prova la scarpetta!”: animazione, magia e Otto Panzer con le sue divertenti pazzie. Alle 21 all'arena Francesca da Rimini il film “I bambini che inseguono le stelle” di Makoto Shindai (Giappone). Al cinema Fulgor proseguono dalle 17 alle 24 le proiezioni dei cortometraggi animati in concorso al Festival, mentre al Museo della Città continuano ogni mattina i laboratori dell'area kids e ogni pomeriggio i workshop del progetto Super@bility. Tutti gli eventi di Cartoon Club sono a ingresso gratuito. Programma online