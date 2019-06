Pic nic in stile country a Casa Macanno

L’area verde di casa Macanno è sempre più luogo d’incontro e di divertimento per le famiglie riminesi, non solo per i tanti “aspiranti contadini” che hanno adottato gli appezzamenti dei Mille Orti per la Città ma per l’intera comunità. Per questa estate le associazioni Crescere Insieme e la cooperativa Il Millepiedi hanno lanciato un programma di 3 serate a tema organizzate proprio nell’Area Verde di Casa Macanno, dove ragazzi impegnati nel progetto Mille Orti si avvicinano al mondo del lavoro legato alla coltivazione agricola. Gli appuntamenti, uno per mese: giugno, luglio e agosto, saranno caratterizzatI da tanto buon cibo a km 0 e buona musica. Il 23 giugno con un pic nic stile country: grigliata mista, piadina e verdure fresche raccolte direttamente nei Milleorti, accompagnate dai balli country dei Wild Angels. Il 19 luglio con un pic nic vintage e musica anni 60/70/80/90 con hot dog, hamburger e patatine. Il 30 agosto con un pic nic “improvvisato” tutto da scoprire.