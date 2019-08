Vele spiegate per il raduno delle imbarcazioni storiche

Il Comune di Cattolica, nelle vesti del Museo della Regina, insieme all'Associazione “Mariegola della Romagna”, che riunisce i porti della costa romagnola le cui barche da lavoro e da pesca erano caratterizzate da vele al terzo, organizza anche quest'anno la tradizionale veleggiata delle imbarcazioni storiche.

Durante la mattina di Sabato 24 agosto giungerà al porto-canale di Cattolica una flottiglia particolarmente numerosa, che comprende le barche Barche't e S.Nicolò di Cesenatico, due grandi lance da Cervia, Tre fratelli e Tre sorelle, di costruzione cattolichina. Da ammirare il bragozzo Teresina di Bellaria, la grande lancia Saviolina in arrivo da Riccione, Piera, Arcioun e Amarcord da Rimini. La flotta sarà capitanata dalla lancia Marzia di Cattolica e dalla Mira di Gabicce, a cui si uniranno le altre imbarcazioni di minore stazza recuperate con competenza e passione dall'Associazione delle Vele al terzo di Gabicce.

Programma

Sabato 24 agsoto

11:00 / 12:00 - Arrivo delle barche al porto di Cattolica

ore 12:30 - PRANZO DEGLI EQUIPAGGI SULLE BARCHE

ore 15:00 / 15:30 - VELEGGIATA IN MARE

ore 20:00 - DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA DI PESCE PRESSO IL MUSEO DELLA REGINA

organizzata in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica

(numero limitato, prenotazione obbligatoria museo@cattolica.net o 0541966577 o messaggio privato sulla pagina)

ore 21:15 / 21:30 - VOCI DAL MARE: MEMORIE, NARRAZIONI E CANTI DELLA TRADIZIONE MARINARA ROMAGNOLA

Con la partecipazione dell'associazione culturale "Nun ai Sem".

Domenica 25 agosto

ORE 21 - Museo della Regina

Una serata dedicata ai Bambini e ai ragazzi per conoscere la storia della marineria tradizionale con narrazioni, visite guidate e laboratori. Durante la manifestazione sarà possibile offrire un contributo volontario che sarà interamente devoluto al fondo comunale delle attività sociali organizzate a favore di famiglie residenti in difficoltà e di persone indigenti secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per gli Interventi in Campo Sociale.