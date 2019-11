Museodì, tornano le domeniche con i laboratori e i giochi al Museo

Il 24 novembre riprendono le domeniche mattine di giochi e laboratori al Museo di Cattolica. Quest'anno ci lasceremo trasportare nel mondo fantastico creato dall'immaginazione di Gianni Rodari (1920-2020), di cui il 23 ottobre 2019 ricorre l'anniversario dei 100 anni dalla nascita.

Scrittore, poeta, giornalista, amante della musica, viaggiatore, divulgatore pedagogico, Rodari ha accompagnato e ancora accompagna l’infanzia di molti, dando a ciascuno e a ciascuna la possibilità di esplorare e comprendere con leggerezza il mondo.



5 appuntamenti,

tutti di domenica, dalle 10 alle 12

Ogni domenica sarà dedicata a un senso :

stoffe e colori, spezie e profumi, materiali da manipolare e soprattutto per creare, si muoveranno assieme al ritmo della fantasia. Esperienze sensoriali e laboratori di arte creativa per grandi e per piccini.



Laboratori a cura di Gemma Felici & Geogia Galanti (Celesterosa)

Età consigliata: dai 4 anni in sù

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

0541 / 966577