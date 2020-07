Daniele Silvestri in concerto in Romagna con "La cosa giusta tour"

Daniele Silvestri è atteso in concerto venerdì 4 settembre all'Arena della Regina di Cattolica con "La cosa giusta tour", tutti i posti sono seduti e numerati, distanziati come da normativa. La Pulp concerti riparte così con i concerti in Romagna nel nome della sicurezza ma sopratutto della cultura che riparte come segnale dalla riviera Adriatica.

Con Daniele saliranno sul palco i sette eccezionali musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon CaraballoArmas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

I biglietti in vendita da martedì su Ticketone e Ciao ticket.

Info Pulp concerti 3290058054.