“Diceva che mi amava. Ma l'amore è un'altra cosa” chiude la mostra di Milva Terenzi

Proseguono gli eventi sul territorio di Cattolica per affermare il “NO alla violenza di genere”. Ogni anno, a partire dal 2000, in tutto il mondo governi, associazioni e organizzazioni non governative pianificano manifestazioni durante questo periodo dell’anno per ricordare le donne che hanno subito e subiscono violenza. Anche l’Amministrazione Comunale di Cattolica sensibile a questo argomento, ha fortemente voluto ed organizzato un cartellone di appuntamenti.

Il percorso di sensibilizzazione ha avuto inizio lo scorso 9 novembre con l'inaugurazione della mostra di sculture “Diceva che mi amava. Ma l'amore è un'altra cosa” dell'artista Milvia Terenzi. L'esposizione, prevista sino al 24 novembre al Palazzo del Turismo di Cattolica (Via Mancini 24), racconta attraverso l’allestimento delle opere in terracotta e gli audiovisivi, il dramma della violenza sulle donne. La Terenzi nel profondo suo essere di scultrice non vedente, conduce per mano attraverso forti valori e una potente intensità espressiva, la cura dei dettagli, spesso surreali, sottolinea il valore e l’unicità delle 20 opere di terracotta patinata esposte. Nella realizzazione la collaborazione dello scultore Anselmo Giardini col laboratorio che l’autrice stessa frequenta.

La mostra si chiuderà domenica 24 (apertura al pubblico dalle 9.30-12.30 e 16-19) con una performance sui temi legati al femminicidio. A partire dalle ore 17, in collaborazione con l'attrice Francesca Airaudo, con la partecipazione dell’attore Marcello Franca, che insieme a Cristiana Bacchini, Nadia Blancato, Fabiana Bugli, Giuliana Contini, Manuela De Tommaso, Claudia Montanari e Colomba Nini, interpreteranno storie ed esperienze vissute da donne che hanno subito violenze sia fisiche che psicologiche, su testi di Milvia Terenzi.