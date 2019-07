Note argentine con i Del Barrio in concerto a Cattolica

Venerdì 19 luglio, alle 21.130, in piazza Primo Maggio a Cattolica un viaggio in Sudamerica sulle note dei Del Barrio. La formazione italo-argentina si esibirà in Piazza I° Maggio con un concerto gratuito. Un progetto musicale che è nato da un'amicizia e da un incontro: quello tra gli argentini Hilario Baggini e Andrés Langer (fondatori dei Del Barrio) ed il cantante colombiano Carlos Forero. L'enorme conoscenza del repertorio sudamericano da parte di Forero, e la grande intesa tra i due musicisti argentini, hanno dato vita ad uno spettacolo che condurrà il pubblico in un intenso percorso tra i suoni di tutti i paesi dell'America latina. Non mancheranno omaggi anche alla Spagna e all'Italia, dove vivono da tempo gli artisti. La ricerca di arrangiamenti sempre nuovi e un repertorio in continua evoluzione fanno dell'esibizione, ogni volta, un concerto speciale.