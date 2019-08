Torna il Windsurf day, in acqua tavole vintage per la gara open

Fervono i preparativi per il Windsurf Day, il tradizionale appuntamento organizzato dal Circolo Nautico di Cattolica con il patrocinio del Comune e dedicato a tutti gli appassionati di surf, windsurf e Sup (Stand up paddle), ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a queste discipline e iniziare a muovere i primi passi nel mondo degli sport acquatici. Ricco, come sempre, il programma dell’evento, che si svolgerà sabato 24 agosto tra la sede del Circolo, la spiaggia libera e il tratto di mare antistante (zona 110).

Sarà un’intera giornata all’insegna del mare, del vento e del divertimento, con dimostrazioni e prove gratuite per aspiranti velisti che si svolgeranno in particolar modo durante la tarda mattinata. Riflettori puntati anche sulle due competizioni in programma: la gara di Sup per under 18 (partenza alle ore 12) e la regata open di windsurf (ore 14). Quest’ultima, pur essendo aperta a tutti i partecipanti, si caratterizzerà per essere una veleggiata in stile vintage. In acqua, dunque, scenderanno tavole anni ‘80/90 e concorrenti con equipaggiamento d’epoca. Una gara coloratissima e piena di adrenalina, che terrà con il fiato sospeso il pubblico del Circolo Nautico. Anche quest’anno il Windsurf Day si avvale di numerose partnership d’eccezione. Inclusa quella di Festina Watches che, in collaborazione con la gioielleria Bertozzi di Cattolica, ha messo a disposizione 4 cronografi dal valore di 700 euro l’uno. Due cronografi saranno assegnati al primo e alla prima classificata della regata open di windsurf, mentre gli altri due saranno estratti nel corso della lotteria. Al Circolo Nautico sarà presente, con un suo stand, anche l’azienda Mistral, punto di riferimento per gli amanti del settore. Tra i partner della manifestazione il noto designer Aldo Drudi, autore della grafica del manifesto e della maglietta celebrativa (disponibile in numero limitato), Surf Paradise di Riccione e Spinnaker di Cattolica, e il brand Acquasalata, main sponsor del Surf Groove Party, la festa sulla spiaggia che rappresenta uno degli eventi di punta dell’estate cattolichina.