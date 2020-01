"Chi l'avreb mai det!" commedia dialettale in tre atti a Bellatia Monte

Sabato 18, domenica 19 e sabato 25 gennaio (ore 21:00), andrà in scena, presso il Centro ricreativo della parrocchia Santa Margherita di Bellaria Monte, la commedia brillante in dialetto romagnolo, in tre atti, scritta e diretta da Carla Santoni, dal titolo "Chi l’avrebbe mai detto!”. Lo spettacolo teatrale è promosso dalla compagnia dialettale La Zrela di Bellaria Monte. La rappresentazione è ambientata nella Romagna degli anni '20, nella Bordonchio di allora, mentre la Zrela è una compagnia di amici in cui recitano bambini, adulti, giovani e meno giovani; come sempre, il ricavato delle tre serate sarà interamente devoluto, in particolare a favore della parrocchia per il restauro del teatro stesso, luogo di aggregazione della comunità.