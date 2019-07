Ciapa la galeina: torna il tormentone estivo 2004 al Bagno 49

Ciapa la Galeina Anniversario 15 anni, al Bagno 49 di Bellaria. Sabato 13 luglio ore 10.00 di mattina grande evento sulla spiaggia del Relax Zone. Per la rievocazione storica del mitico Tormentone Ciapa la Galeina. dell artista bellariese Alberto Pazzaglia alias Betobahia che sarà presente insieme a Dj Christian Vox e allo staff di animazione Rimini Up. Per cantare e ballare sulla spiaggia i sui Successi musicali..la canzone Ciapa la Galeina festeggia il 15" Anniversario.. e per la sua simpatia e diventata il simbolo allegro musicale delle vacanze Romagnole.. la canzone filastrocca dialettale è stata dichiarata patrimonio culturale del dialetto della Regione Emilia Romagna.. insieme all' autore Betobahia si festeggerà il compleanno di 15 anni di successo rievocando la stagione estiva del 2004 quando Ciapa la Galeina è diventato il tormentone dell'estate in Romagna ha surclassato in vendite e ascolti le canzoni del Festivalbar. Per l'occasione sarà registrato anche un video della canzone di Bellaria Igea Marina e sarà lanciato il nuovissimo tormentone “Vieni in Romagna” scritto da Betobahia e Luca Bongiorni, con ospite il mitico Massimo Pazzaglini. L'evento è organizzato da Relax Zone by Moka, in collaborazione con Coop Bagnini Bellaria Igea Marina.