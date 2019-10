Cinema d'Autore: il Cinepalace ospita l'attore Stefano Muroni e la produttrice Valeria Luzi

Proseguono gli eventi della Rassegna Cinema d'Autore organizzata da Giometti Cinema. Prossimi ospiti ad incontrare il pubblico al Cinepalace di Riccione sono l'attore protagonista Stefano Muroni e la produttrice Valeria Luzi con il loro “Oltre la Bufera” il film di Marco Cassini.

La serata con ospiti è Lunedì 28 ottobre alle ore 21.00, la proiezione del film replica anche martedì 29 ottobre alle ore 20.30.

Prima della proiezione TerraeSole offre buffet con specialità dolci e salate per tutti i presenti

Oltre la bufera è il primo progetto cinematografico prodotto interamente da Controluce Produzione con il sostegno della Regione Emilia Romagna, e tratta la vita di don Giovanni Minzoni, parroco ucciso nel 1923 nel territorio ferrarese per mano fascista. Come Falcone e Borsellino, don Puglisi, Sacco e Vanzetti, Peppino Impastato, don Minzoni è uno di quelle tante figure italiane del ‘900 che disse di no ad un determinato sistema consapevole che sarebbe stato ucciso.

Tornato ad Argenta dopo la Grande Guerra, don Giovanni Minzoni tenta di riorganizzare la vita sociale e culturale della comunità, cercando di aggregare nel vecchio ricreatorio i ragazzi dispersi nelle campagne. I socialisti, cappeggiati da Natale Gaiba, assessore comunale, dimostrano apertamente il loro disprezzo nei confronti della chiesa e di quel prete. Ma quando i rapporti sembrano prendere la piega della comprensione e della collaborazione, un'altra forza politica, moderna e inaspettata, fa il suo ingresso nella storia e in quel piccolo paese emiliano. Il fascismo sta prendendo piede nelle città e nella campagne di tutta Italia. La gente del paese, persa ogni speranza, si aggrappa così alla figura di don Giovanni Minzoni, ultimo uomo giusto rimasto, unico che potrebbe arginare la forza distruttiva di quella gente in camicia nera. Il parroco risponde a quegli atti vili con la creazione delle prime cooperative femminili e con la costruzione di un teatro per ragazzi.