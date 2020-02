Cinema d'autore al Cinepalace con il "Ritratto della Giovane in Fiamme"

Ad attendere il pubblico della Rassegna Cinema d'Autore al Cinepalace di Riccione, il film Ritratto della Giovane in Fiamme di Céline Sciamma, miglior sceneggiatura al Festival di Cannes con Valeria Golino, Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luàna Bajrami, Cécile Morel. Il film è in programma Lunedì 17 e Martedì 18 febbraio 2020 alle 20.30 e come di consueto le serate dedicate al Cinema d'Autore comprendono prima delle proiezioni il momento del rinfresco offerto da TerraeSole di Rimini

Francia, 1770, Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.

Cinepalace di Riccione Ingresso unico 6 €