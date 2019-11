Cinema d'autore con aperitivo e il film "Il mio profilo migliore" al Cinepalace

Per la rassegna Cinema d'Autore appuntamento lunedì 18 e martedì 19 novembre al Cinepalace di Riccione con il film "Il mio Profilo Migliore" regia di Safy Nebbou, una profonda riflessione sull'amore ai tempi dei social network. Il film vede protagonisti Juliette Binoche, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling, Nicole Garcia.

Le serate del Cinema d'Autore organizzate da Giometti Cinema sono accompagnate dal rinnovato aperitivo a buffet offerto da TerraeSole di Rimini, con stuzzichini dolci e salati accompagnati da vini del territorio.

Claire ha 50 anni, è separata, affascinante, ha due figli e ha una relazione con Ludo, un uomo piu` giovane di lei. Un giorno ha un’idea: per spiare il suo ex amante crea un profilo falso su Facebook. Adesso è Clara, una ragazza di 24 anni, attraente e molto diversa da lei. Ma l’amore è dietro l’angolo... e dopo aver conosciuto il giovane Alex, un amico di Ludo, tra i due nasce un’attrazione virtuale. Claire sembra diventata improvvisamente la ragazza di un tempo e tra chiacchiere e confessioni notturne al telefono, messaggi e chat, finirà per innamorarsi veramente di Alex. Claire/Clara si renderà conto che il mondo che ha creato si basa sulle menzogne, mentre i sentimenti che sta vivendo sono reali.

La vicenda narrata dal regista Nebbou trae spunto dalle pagine di un omonimo romanzo, scritto dall’autrice Camille Laurens, che esplora il tema della relazione fra realtà e apparenza, immagine reale e immagine virtuale, rimandata all’altro. Il romanzo ha fatto correre la memoria cinefila del regista a classici come Rashomond di Akira Kurosawa e La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock.

Orari proiezioni: Lunedì ore 21.00 – Martedì ore 20.30