Cinema sotto le stelle ogni giovedì al Parco della Pace

A Cattolica giovedì 1 agosto parte una nuova iniziativa organizzata dal Comitato Ventena, questa volta realizzata insieme al Circolo Toby Dammit e con la collaborazione di Mystfest Cattolica e Comune di Cattolica. Si tratta della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”: 4 appuntamenti, ad ingresso gratuito, che si svolgeranno alle 21.00 di ogni giovedì di agosto.

Il calendario della rassegna:

Giovedì 1 Agosto ore 21, Omicidio all'Italiana (Commedia) di Maccio Capatonda

Giovedì 8 Agosto ore 21, Zootropolis (Animazione) di Byron Howard e Rich Moore, prodotto da Walt Disney Animation Studio

Giovedì 22 Agosto, La Giusta Distanza (Drammatico) di Carlo Mazzacurati

Giovedì 29 Agosto ore 21, Film Evento finale a cura di Circolo Toby Dammit

«Il parco della Pace è una risorsa preziosa per tutti i cattolichini – spiega il presidente del comitato Ventena Mauro Pecci-. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, sia nell’attività di manutenzione che nell’organizzazione di iniziative. Fortunatamente ci sono anche cattolichini non residenti nel quartiere che in modo più o meno assiduo ci aiutano. Sarebbe importante che questa disponibilità crescesse e tanti altri concittadini tendessero una mano al Parco».