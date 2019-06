L’uomo che comprò la luna al cinema Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini prosegue la rassegna Accadde Domani, incontri con il cinema italiano, in collaborazione con FICE Emilia Romagna. Giovedì 27 giugno, alle 21, è in programma il film "L’uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca, già regista de “L’arbitro” e ospite della sera: “un pescatore sardo ha promesso la luna alla donna che ama e i sardi mantengono le promesse”. Una bizzarra commedia, campione d’incassi in Sardegna, con protagonista un agente segreto milanese in missione segreta tra i nuraghi per scoprire la verità sul nuovo proprietario dell’astro celeste. Il film è interpretato da Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino e Benito Urgu. Il giorno dopo, venerdì 28 giugno, il regista Pippo Mezzapesa (autore de “Il paese delle spose infelici”) presenta Il bene mio con Sergio Rubini e Dino Abbrescia: legato al ricordo della moglie scomparsa, un uomo è l’unico rimasto a custodire la memoria di un paesino distrutto dal terremoto. Una fiaba ricca di soffitte e di segreti, una medicina preziosa che sottolinea il valore del recupero e della memoria. L’incontro con i registi si tengono al termine della proiezione nel Chiostro San Giuliano, adiacente al cinema, con degustazione Birra Amarcord.