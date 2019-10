Al Cinema Tiberio in prima visione il film “The Rider”

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre (ore 21, sabato 2 novembre anche alle ore 17, biglietti interi € 6, ridotti € 5) è in programma, in prima visione per Rimini, il film The Rider – il sogno di un cowboy di Chloé Zhao con Brady Jandreau, Mooney e Tim Jandreau. Basato su di una storia vera, The Rider – Il sogno di un cowboy ha un cast d’eccezione. Tutti gli attori sono Lakota, tribù di nativi americani conosciuti anche come Teton Sioux. E, tutti interpretano la parte di se stessi. Insignito con l’Art Cinema Award al Festival di Cannes nel 2017, il film ha ottenuto il plauso della critica per la sua storia, per il modo in cui è recitato da attori non professionisti, e per la precisione e la delicatezza con cui la regista descrive eventi e personaggi. Non vi sono attori professionisti, in The Rider – Il sogno di un cowboy: basato sulla storia vera di Brady Jandreau, vede Brady nei panni di se stesso (sebbene nel film il cognome sia diverso), così come recitano nella parte di se stessi il padre Tim e la sorella Lily.