Al Cinema Tiberio natura e classici restaurati per la rassegna Doc chi è?

Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 23 maggio ( ore 17 e ore 21) per la rassegna Doc, Doc chi è? dedicata al documentario di qualità è in programma "Mountain di Jennifer Peedom", narrato da Willem Defoe (proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano):

Mountain è il documentario della regista australiana Jennifer Peedom che, in chiave di sinfonia audiovisiva, racconta le scalate delle montagne più impervie, le imprese impossibili di climbers e altri acrobati delle vette più remote. Ma non lesina di suggerire anche gli aspetti controversi delle pratiche alpinistiche più estreme.

Fino a tre secoli fa, le montagne erano luoghi di pericolo, non di bellezza. Quando a metà del XX secolo l’Everest venne conquistato, l’alpinismo era diventato una ricerca della perfezione e le montagne venivano viste come avversari da sconfiggere. Oggi, quando milioni di persone sono incantate dalla loro magia, le montagne diventano teatri di svago: gestite e mercificate come parchi giochi. Ma le montagne sono molto di più di una distrazione o un nemico da battere. Il loro valore risiede nel riconoscere i nostri limiti.



Venerdì 24 maggio alle ore 17 (versione doppiata in italiano) e alle ore 21 (versione originale con sottotitoli in italiano, biglietto unico € 5) la rassegna Cinecult, in collaborazione con la Cineteca di Bologna propone Toro Scatenato (Raging Bull) di Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci e Cathy Moriarty: quando un pugile si allena allo specchio, tirando e schivando con la sua immagine riflessa, si dice che sta ‘boxando con l’ombra’. L’espressione è così bella che ci porta inevitabilmente a vedervi impresse allusioni metaforiche: anche se sul ring ci si scazzotta in due, il pugile è sempre solo con se stesso, lui e il proprio lato oscuro.



La figura epica e turbolenta di Jake LaMotta porta, sul proprio corpo martoriato, decenni di cinema sulla boxe, distillando alla perfezione la vena ostinata e disperata dei suoi protagonisti. “Il tema del film è la sopravvivenza”, dice Scorsese. LaMotta, nel corso di una vita inimitabile, lotta all’ultimo sangue per sopravvivere a se stesso, tentando vanamente di non precipitare nella spirale delle proprie nevrosi e dei propri fallimenti. “Combattimenti regolari non ne esistono”, aggiunge Scorsese, riferendosi forse più alla vita che allo sport, e mettendoci davanti alla fatica immane che ognuno deve affrontare sul proprio ring privato.



Anche per questo Toro Scatenato, con tutto il carico di brutalità che lo accompagna, è un film spirituale, oltre a essere una malinconica lezione sul tempo e sulla vocazione distruttiva dello spettacolo. Premio Oscar per Robert De Niro come migliore attore protagonista e per la montatrice Thelma Schoonmaker.



Da lunedì 27 a mercoledì 29 maggio (ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietti interi € 10, ridotti € 8) nuovo appuntamento con La grande arte al cinema con l’ultimo film della stagione, Dentro Caravaggio di Francesco Fei: perché, a oltre cinque secoli dalla morte, Caravaggio è uno dei pittori più popolari dei nostri tempi? Un grande attore di teatro, Sandro Lombardi, da sempre appassionato di Caravaggio, visita la ricca mostra milanese dedicata all’artista e, un poco alla volta, scava nei grandi temi legati alla sua biografia e alla sua opera, per dare una risposta a questa domanda. Viaggia per i luoghi caravaggeschi e chiede l’aiuto di esperti e di appassionati, sempre con questa idea nella mente: qual è il segreto di Caravaggio? Che cosa lo rende un nostro complice, un artista tanto vicino a noi?