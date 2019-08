Cinepicnic: ultimo appuntamento con Wonder

Martedì 27 agosto ultima serata, in recupero della serata del 2 agosto annullata per maltempo, a Morciano nel parco Urbano del Conca (zona Stadio) con il Cinepicnic, in collaborazione con Leo Club Valle del Conca: dalle ore 19 sarà possibile prendere posto sul prato con coperte o plaid e gustare i menu predisposti per l’occasione (prenotazioni menù al 338/9893564, info sulla pagine facebook Leo Club Val Conca) acquistabili negli stand gastronomici a sostegno dell’iniziativa.

Il film in programma è Wonder di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Trenblay e Owen Wilson. Auggie ha dieci anni ed è affetto da una grave anomalia cranio-facciale. Si è sempre nascosto per via del suo aspetto ma ora deve affrontare il mondo esterno entrando a scuola e confrontandosi con coetanei ed adulti. Dal libro di R.J. Palacio una storia gentile sulla diversità, commovente e divertente. In apertura un cortometraggio animato selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini.