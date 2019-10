Colazione e film: primo appuntamento della rassegna "Belli e dannati"

Domenica 13 ottobre si darà il via alla nuova rassegna ideata per omaggiare i Divi inqueti del Cinema.

Belli e dannati è il nome che accoglie i titoli di film dai protagonisti danantamente affascinanti e talentuosi, e che proseguirà per tutta questa stagione cinematografica per poi accompagnarci anche nel 2020.

In un mondo abituato più a parlare di Dive Hollywoodiane, la programmazione del Cinema Fulgor, strizza l'occhio ai Divi quindi,

al primo appuntamento: Jeames Dean e Alain Delon.

James Dean, è il protagonista nel film di Nicholas Ray, Gioventù bruciata. Un vero è proprio cult degli anni '50

Alain Delon, è il dominatore delle scene di René Clément in Delitto in pieno sole, tratto dal romanzo della Highsmith, Il talento di Mister Ripley

Gioventù bruciata (1955) di Nicholas Ray:

Testimonianza epocale, documento di comportamenti, riti, miti della gioventù americana degni anni '50. È un film sul disagio e il disadattamento, sulla tendenza della gioventù alla rivolta contro il padre, l'autorità, le regole imposte, e nel ruolo del protagonista compare James Dean, in quella che rimane la più celebre delle sue tre interpretazioni del nostro primo Divo inquesto, prima della morte, avvenuta il 30 settembre dello stesso anno in un incidente automobilistico.



Delitto in pieno sole (1960) di René Clément:

René Clément dirige il film tratto dal romanzo di Patricia di Highsmith “Il talento di Mister Ripley”, il punto di forza della pellicola è senza alcun dubbio lui, Alain Delon, vero dominatore della scena, qui in uno dei suoi primi ruoli importanti.

Sinistro e diabolico, il vero Tom Ripley per la Highsmith, è lui.



Programma domenica 13 ottobre, Cinema Fulgor:

Ore 10:00 - Colazione a buffet nel foyer e bar del Fulgor

Ore 10:30 - Proiezione Delitto in pieno sole di René Clément

Ore 10:30 - Proiezione Gioventù bruciata di Nicholas Ray

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.