Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz: incontro col giornalista Matteo Marani

Sport e discriminazione, storia di una dolorosa contraddizione: c’è stato un tempo - non troppo lontano - in cui, in Italia, lo sport è stato utilizzato come strumento di propaganda e veicolo per l’affermazione di un delirante primato della “razza”. Nell’ambito di “Riutilizzasi Colonia Bolognese 2019”, la Colonia Bolognese ospita un evento imperdibile - ideato e organizzato da AIC Associazione Italiana Calciatori, Sportellate ed Associazione Il Palloncino Rosso - dedicato alla riflessione sui temi della lotta al razzismo nello sport: ne discuteranno il prossimo 3 settembre (inizio alle ore 21) Matteo Marani, autorevole giornalista sportivo di Sky Sport, Daniele Adani, noto ex calciatore e commentatore di Sky Sport e Gianluca Brasini, Assessore allo Sport del Comune di Rimini, già affermato atleta di pallamano. La storia di Arpad Weisz (uno degli allenatori più vincenti del calcio europeo che portò il Bologna a vincere due scudetti), conclusasi tragicamente nel campo di sterminio di Auschwitz ed oggetto di un libro di Marani, costituirà lo spunto per riflettere insieme sulla lotta alle discriminazioni e sullo sport come veicolo di educazione alla tolleranza e rispetto della persona.