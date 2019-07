Colpevole di spontaneità: Anna Galein presenta il suo libro

Dopo il successo dell’evento del 10 luglio scorso, Anna Gelain ritorna a Bellaria Igea Marina per presentare il suo ultimo libro Colpevole di spontaneità, pubblicato per Altromondo editore.

L’appuntamento è per mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 21 sotto le vele di fronte alla Biblioteca comunale-

Erika ha tutto dalla vita, tranne l’amore. Un giorno scopre di poter viaggiare nel tempo, sia

nel passato che nel futuro, e spera così di poter aggiustare le cose e vivere l’amore con la A

maiuscola, ma invece imparerà una grandissima lezione.

Anna Gelain nasce a Torino nel 1965 e vive a Verona. Al suo attivo ha già un romanzo, Una

come... te, e una raccolta di poesie in rima e spiritose su vari argomenti. Adora cucinare,

creare composizioni natalizie e dipingere. Il tempo che non dedica ai suoi hobby lo dedica

alla sua famiglia, ai figli e al nipote.