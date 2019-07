Comedy Central Tour con Federica Cacciola, Gigi e Ross

Il ciclone estivo della comicità sbarca a Cattolica per quattro serate all’insegna del divertimento e della risata. Venerdì 5 e sabato 6 luglio e di nuovo venerdì 12 e sabato 13 luglio alle ore 21.00 l’Arena della Regina ospiterà i più apprezzati battutisti del panorama italiano per 4 serate del “Comedy Central Tour” l’appuntamento estivo più comico che c’è. Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra) che oltre a co-condurre lo show, sarà il volto social del programma. Lo spettacolo live, ad ingresso gratuito, vedrà salire ogni volta sul palco cinque comici che avranno a disposizione all’incirca quindici minuti a testa per scatenare sul palco tutta la forza delle loro battute e dei loro monologhi! Protagonisti della prima serata di Cattolica, venerdì 5 luglio, saranno Gabriele Cirilli, Pablo e Pedro, Maurizio Lastrico, Paolo Migone e Marta e Gianluca. Il giorno dopo, sabato 6 luglio, si alterneranno sul palco Maurizio Lastrico, Gene Gnocchi, Debora Villa, Andrea Carlini e Gabri Gabra Comedy Central Tour sarà a Cattolica anche il weekend successivo per altri due imperdibili appuntamenti: venerdì 12 luglio con Panpers, Max Pisu, Marco Capretti, Stefano Gorno e Luciano Manera e sabato 13 luglio con Panpers, Giancarlo Kalabrugovich, Beppe Iodice, Toni Bongji e Cristina Chinaglia. L’edizione 2019 del “Comedy Central Tour” sarà in onda su Comedy Central (canale Sky 128) a partire da mercoledì 17 luglio.Le quattro serate di Cattolica andranno in onda a partire dal 31 luglio per 4 mercoledì di fila alle ore 21.00 su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità in onda in esclusiva su Sky al canale 128. La regia del Comedy Central Tour è di Lorenzo Colussi. Marco Vignanelli è il direttore della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Susanna Aldinio. Marzio Rossi e Antonio Losito sono gli autori del programma. La produzione è affidata ad Orange Media. Per seguire e commentare le puntate sui portali web social ufficiali di Comedy Central: Facebook.com/ComedyItalia, Twitter@COMEDYITALIA e Intagram @ComedyItalia.