Usi e costumi della commemorazione dei defunti in biblioteca e al Supercinema

Una riflessione e un dialogo fra culture in merito al ricordo dei defunti: sono diverse le iniziative in programma mercoledì 30 ottobre in biblioteca e al Supercinema, in occasione della commemorazione dei morti. Alle 16,30 alla Baldini la sociologa messicana Concepcion Garcia Sanchez condurrà un laboratorio per bambini (8-12 anni) nel corso del quale verrà illustrato – anche attraverso la proiezione di un video – come si vive la festa del giorno dei morti in Messico. Sempre alle 16,30, il gruppo dei lettori volontari Reciproci Racconti terrà invece alcune letture per i più piccoli (a partire dai quattro anni). Alle 18 al Supercinema è inoltre in programma il film d’animazione “Coco” (2017) diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, vincitore di ben due premi Oscar come miglior film d’animazione e come miglior canzone (ingresso unico 3 euro). Le iniziative proseguono alle 21, in biblioteca, con una riflessione a più voci per un confronto sugli usi e sui costumi di questa giornata particolare in Italia e in Messico: “Canto il giorno del tramonto”: il “dia de los muertos”. Ne parleranno Ennio Grassi, scrittore e sociologo della letteratura, Don Andrea Turchini, parroco di San Michele Arcangelo, Lorenzo Zoppolato, fotografo premiato con Portfolio Italia 2018, e Concepcion Garcia Sanchez, sociologa e arte-terapeuta. Il dialogo sarà accompagnato da brani musicali della tradizione popolare messicana eseguita dal gruppo Messico Y Nuvole e dalle letture di Elisa Angelini. Per l’assessore alla Cultura, Pamela Fussi, si tratta di un’opportunità per riflettere su un elemento trasversale a tutte le culture, la celebrazione dei defunti, che da alcuni anni vede una sua espressione anche nella festa di Halloween, ormai molto radicata in Italia, soprattutto tra i più giovani. “Abbiamo ritenuto importante – dichiara l’assessore Fussi – creare un momento di riflessione per mettere in luce i diversi aspetti che legano e attraversano culture differenti. Da qui l’idea di dedicare al ricordo dei defunti un intero pomeriggio e una serata con iniziative adatte sia ai bambini che agli adulti, che vedranno la partecipazione di vari esponenti del mondo civile e culturale”.